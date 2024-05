Lunedì 20 maggio, nella lussuosa cornice del Castello Sforzesco, andrà in scena l'evento privato per dipendenti e sponsor dell'Inter per celebrare lo scudetto della seconda stella. Per l'occasione, il club milanese inviterà diversi artisti, tra i quali Max Pezzali, che potrebbe riproporre il duetto con Walter Zenga dopo l'esibizione a 'Che Tempo che fa' del 2018: "Alle festa scudetto ci sarà Max, magari canteremo insieme 'Hanno ucciso l'Uomo Ragno'", ha raccontato il leggendario portiere nerazzurro a Radio Tv Serie A.

