Una delle grandi armi che ha permesso all'Inter di conquistare il ventesimo scudetto è senza dubbio la difesa. La testimonianza arriva anche dai numeri: i nerazzurri - come evidenzia il sito statistico WhoScored.com - hanno la percentuale di clean sheet più alta nei primi cinque campionati europei di questa stagione.

L'Inter guida la classifica con il 58,3%, seguita dal Real Madrid (54,3%), dal Nizza (53,1%), dal Torino (50%) e dall'Arsenal (48,6%).

Highest clean sheet percentages in Europe's top five leagues this season:



◎ 58.3% - Inter

◎ 54.3% - Real Madrid

◎ 53.1% - Nice

◎ 50% - Torino

◎ 48.6% - Arsenal pic.twitter.com/dA9o05k067