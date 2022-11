E' iniziata con una sessione video la preparazione giornaliera verso la gara con la Juventus dell 'Inter di Simone Inzaghi , riunita da stamattina al Suning Training Centre di Appiano Gentile. Il programma di giornata prevede, ovviamente, anche il lavoro in campo, a cui parteciperà regolarmente Marcelo Brozovic , la cui convocazione appare ormai scontata. Alle 15.30, infine, andrà in scena la conferenza stampa pre-partita del tecnico nerazzurro.

Per quanto riguarda la probabile formazione, non ci sono sorprese rispetto alle indicazioni delle scorse ore: Francesco Acerbi resta favorito rispetto a Stefan de Vrij, mentre sulle corsie i candidati forti sono Denzel Dumfries e Federico Dimarco. Zero dubbi in attacco: Edin Dzek affiancherà Lautaro Martinez.