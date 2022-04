A cinque giorni dal derby d'Italia contro la Juve, tappa fondamentale per l'Inter nell'accesa corsa scudetto, Marcelo Brozovic e Stefan De Vrij hanno svolto ancora lavoro personalizzato rimandando quindi il loro rientro in gruppo a domani o a giovedì quando si capiranno meglio le loro condizioni fisiche. Tutto liscio, invece, sul fronte Lautaro Martinez che, superato il Covid-19, si è unito ai compagni di squadra per svolgere l'intera seduta odierna. Lo riporta Sky Sport.