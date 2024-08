In questi minuti, i giocatori dell'Inter stanno arrivando alla spicciolata a San Siro, dove alle 18.30 scenderanno in campo per l'allenamento della vigilia durante il quale saggeranno il campo in vista della gara contro il Lecce, la prima stagionale in casa. Proprio durante questa seduta, Simone Inzaghi si farà un'idea più chiara sulla formazione da schierare contro i salentini, valutando se sia o meno il caso di lanciare dal 1' Mehdi Taremi e Davide Frattesi, che scalpitano dietro i titolarissimi.

Dopo l’allenamento - informa Sky Sport - la squadra si trasferirà ad Appiano Gentile per il ritiro pre-partita.

