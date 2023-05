In attesa dell'undici ufficiale di Simone Inzaghi, la redazione di Sky Sport ha abbozzato quella che potrebbe essere l'Inter anti-Fiorentina di questa sera per la finale di Coppa Italia. Come precedentemente annunciato dovrebbe essere il turno del capitano Handanovic che torna tra i pali, lasciando rifiatare Onana in vista di uno sprint finale che quasi sicuramente lo vedrà protagonista assoluto. La partenza di Skriniar per la Capitale insieme al resto della squadra non cambia le gerarchie dell'allenatore piacentino e contro la squadra di Italiano, a protezione di Handanovic, sarà la solita linea a tre composta da Darmian, Acerbi e Bastoni. Ad andare in scena all'olimpico anche il canonico centrocampo, eccezion fatta per l'assenza dell'infortunato Mkhitaryan. Nessuna novità neanche per il tandem d'attacco Dzeko-Lautaro.

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

