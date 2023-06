C'è il Barcellona tra Brozovic e l'Al-Nassr. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la squadra blaugrana non ha perso le speranze di arrivare al centrocampista croato che al momento ha messo in stand-by la possibilità di approdare in Arabia Saudita. Brozovic ha infatti chiesto 30 milioni di euro a stagione per due anni, invece dei 20 milioni offerti per tre anni dall'Al-Nassr che ha raggiunto l'accordo intanto con l'Inter sulla base di 23 milioni di euro.

Una cifra che il Barcellona non sarebbe disposto a raggiungere, fermandosi al massimo a quota 18. Per il giocatore è invece pronto un triennale a salire, da 7 a 9 milioni.