Da quanto filtra, Marcus Thuram ieri sera è stato tenuto a riposo precauzionalmente da Didier Deschamps, che ha deciso di non impiegarlo nella gara di Nations League vinta dalla Francia contro Israele. Stando a Sky Sport, Tikus sente ancora un piccolissimo fastidio alla caviglia, toccata duro da Maripan in Inter-Torino di sabato scorso, ma nulla che possa portare preoccupazioni. Tanto che non è escluso un suo impiego contro il Belgio lunedì prossimo.

