La redazione di Sky Sport fa il punto sul mercato dell’Inter partendo da un’analisi delle possibili mosse per la difesa. Il nome forte in uscita resta quello di Milan Skriniar: c’è il solito PSG, ma resta da capire se arriverà l’atteso rilancio. "Per ora c’è distanza, i nerazzurri lo valutano oltre i 70 milioni di euro", ribadisce l'emittente. Nella lista del Biscione oltre a Gleison Bremer (che non dipende dallo slovacco) c’è Nikola Milenkovic, su cui c’è stata anche una richiesta di informazioni da parte della Juventus che si vuole cautelare in caso di addio de De Ligt .