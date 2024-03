Le novità rispetto all'infortunio occorso a Stefan de Vrij nel ritiro della Nazionale olandese martedì scorso sono attese per l'inizio della prossima settimana. Il centrale ex Lazio, infatti, si sottoporrà a nuovi accertamenti per chiarire l'entità del problema agli adduttori che l'ha costretto a dare forfait prima di partecipare alle due amichevoli con gli Orange. Lo riporta Sky Sport.

