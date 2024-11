Gli ultimi aggiornamenti tra gli staff medici di Inter e Turchia, in seguito all'infortunio accusato ieri da Hakan Calhanoglu, avrebbero portato alla decisione di lasciare il giocatore in ritiro con la sua nazionale fino a martedì, data della gara di Nations League che metterà la squadra di Vincenzo Montella di fronte al Montenegro. Sfida a cui il centrocampista non dovrebbe partecipare proprio perché non al meglio. Per la cronaca, ricordiamo che gli esami a cui si è sottoposto Calha non hanno evidenziato problemi di grave entità. Lo riporta Sky Sport.

In seguito agli ultimi aggiornamenti tra Turchia e Italia, Calhanoglu dovrebbe rimanere con la sua nazionale, (non dovrebbe giocare la prossima sfida col Montenegro) e rientrare dopo la partita. Situazione in aggiornamento. @SkySport — Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) November 17, 2024

