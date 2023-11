In attesa di sciogliere gli ultimissimi dubbi prima dell'attesissimo match di questa sera contro l'Ucraina, Luciano Spalletti ha intanto deciso chi guiderà l'attacco dell'Italia per la conquista dell'Europeo di Germania. Per la casellina da '9' del tridente offensivo è Giacomo Raspadori a vincere il ballottaggio su Scamacca. Il centravanti del Napoli comporrà il trio davanti insieme al confermatissimo Federico Chiesa sulla sinistra e Nicolò Zaniolo, sulla destra, più avanti rispetto a Politano. Immancabile il solito Jorginho, in cabina di regia, circondato da nerazzurri: a sinistra l'onnipresente Nicolò Barella, a destra invece ci sarà Davide Frattesi. Anche in difesa non mancano le pedine interiste e nella sua linea difensiva a quattro, Spalletti, non rinuncia a Dimarco e Acerbi. Completano il poker di difesa Mancini e Di Lorenzo. Matteo Darmian, dunque, dovrebbe essere l'unico tesserato della Beneamata a partire dalla panchina.

PROBABILE ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Jorginho, Barella; Zaniolo, Raspadori, Chiesa.

