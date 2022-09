Come comunicato dall'Inter, Hakan Calhanoglu ha rimediato una distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra che gli impedirà di giocare il lunch match contro l'Udinese di domenica prossima. Le condizioni del centrocampista verranno rivalutate la prossima settimana per capire meglio le tempistiche del recupero che, secondo le prime informazioni raccolte da Sky Sport, dovrebbero aggirarsi tra le due-tre settimane. La presenza del turco, che ovviamente salterà gli impegni con la sua Nazionale, è in dubbio anche per la gara contro la Roma in programma dopo la sosta, sabato 1° ottobre.