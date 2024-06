Nell'incontro in programma domani con l'agente Tullio Tinti, l'Inter discuterà in particolare quella che può essere la formula per il rinnovo di Simone Inzaghi con il club nerazzurro. Due le ipotesi, secondo Sky Sport: l'attuale accordo in scadenza nel 2025 potrebbe essere allungato per un'altra stagione con opzione per il 2027 oppure si può arrivare al biennio diretto, sempre comunque con un adeguamento dell'ingaggio. Per l'annuncio del rinnovo bisognerà aspettare qualche giorno.

