In casa Inter, come continua a ripetere pubblicamente l'ad Beppe Marotta, si va avanti senza ansia né fretta a contrattare i rinnovi di contratto con i giocatori in scadenza o che meritano un adeguamento economico. Stando a Sky Sport, per Federico Dimarco ed Henrikh Mkhitaryan, non è un segreto, manca solo l'ufficialità, poi, in senso cronologico, sarà la volta del prolungamento di Lautaro Martinez; quanto a Matteo Darmian scatterà l'opzione automatica.

I colloqui sono in corso anche per un altro leader dello spogliatoio, il vice capitano Nicolò Barella, in scadenza nel 2026; la trattativa con Denzel Dumfries (scadenza 2025), invece, è al momento in una fase di stallo. Questa situazione può, in un qualche modo collegarsi, a probabile arrivo di Tajon Buchanan, nome caldo per sostituire l'infortunato Cuadrado sulla fascia destra già a gennaio.

