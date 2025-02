Un gruppetto di circa mille tifosi dell'Inter, con striscioni, bandiere e fumogeni, ha salutato la squadra al momento della partenza del pullman da Appiano Gentile in direzione Torino, dove domani sera i nerazzurri saranno impegnati contro la Juventus per la supersfida della 25esima giornata del campionato di Serie A. Un dato, questo, che fa capire come questa sfida sia particolarmente sentita dalla tifoseria che però diserterà, come comunicato nei giorni scorsi, l'impegno dell'Allianz Stadium.

Capitolo formazione: per Marcus Thuram una decisione può essere presa domani, visto che il dolore alla caviglia persiste ma la situazione potrebbe subire mutazione. Al momento, Mehdi Taremi rimane in vantaggio ma nelle prossime ore, qualora Thuram dovesse avvertire miglioramenti, le carte in tavola potrebbero cambiare.

