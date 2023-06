Primo 'assaggio' di trattativa tra Inter e Sassuolo. Come informa Sky Sport, pochi minuti fa sono stati avvistati insieme l'ad nerazzurro Beppe Marotta e il dg neroverde Giovanni Carnevali, entrambi presenti a Rimini per la cerimonia d'apertura del calciomercato. "Probabilmente non è ancora il momento per parlare di Davide Frattesi" aggiunge l'emittente, pur sottolineando che la trattativa entrerà presumibilmente nel vivo in serata con la presenza dell'agente Beppe Riso, anche lui arrivato sul posto.

