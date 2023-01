Merih Demiral è l'obiettivo più 'semplice' da raggiungere per l'Inter, nel caso in cui Milan Skriniar dovesse volare al Paris Saint-Germain con sei mesi d'anticipo rispetto alle previsioni. Secondo Sky Sport, la dirigenza nerazzurra, che a quel punto sarebbe costretta a trovare il sostituto dello slovacco nelle ultimissime ore della corrente sessione di mercato, potrebbe proporre all'Atalanta la formula del prestito con diritto di riscatto fissato 20 milioni di euro totali per assicurarsi il centrale turco.