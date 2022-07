Una volta sfumata definitivamente la candidatura della Salernitana, che ha deciso di virare con decisione su Krzysztof Piatek per l'attacco, l'Atalanta è tornata alla carica per Andrea Pinamonti mettendosi in contatto con l'Inter che, da par suo, giudica insufficiente l'offerta presentata dalla controparte. Prossimamente, i due club si raggiorneranno. Lo riporta Sky Sport.