Arrivano le prime informazioni sui tempi di recupero per Henrikh Mkhitaryan, alle prese con un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Come riportato da Sky Sport, per il centrocampista armeno i tempi di recupero dovrebbero aggirarsi sulle 2-3 settimane, il che metterebbe fuori causa l'ex Roma per le sfide contro Spezia, Lazio e Cremonese. Simone Inzaghi spera comunque di riavere il calciatore a disposizione per il prossimo 3 settembre, data in cui si giocherà il derby di Milano.