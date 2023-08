L'Inter e il Bayern Monaco hanno raggiunto l'accordo verbale per Benjamin Pavard. A dirlo è Gianluca Di Marzio su Sky Sport che parla di stretta di mano arrivata per circa 30 milioni di euro più 2 di bonus. I nerazzurri, decisi a voler portare a casa il vice-campione del Mondo, hanno alzato l'asticella dell'offerta dei giorni scorsi e si sono avvicinati ai desideri dei bavaresi che hanno accontentato il difensore francese che - come sottolinea ulteriormente Di Marzio - ha spinto molto per ottenere questo trasferimento. Il club tedesco però non ha ancora trovato il sostituto, motivo per il quale non ha ancora dato l'ok per le visite mediche per l'idoneità sportiva prima di firmare con il nuovo club, via libera che dovrebbe arrivare tra martedì e mercoledì.

