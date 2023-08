C’è l’accordo tra club sulle cifre, ma il Bayern Monaco non ha ancora dato l’ok alla partenza di Benjamin Pavard direzione Inter perché sta ancora cercando di dare a Tuchel il sostituto del francese (che dovrebbe essere Lutsharel Geertruida del Feyeenord). Questo l'ultimo aggiornamento di Sky Sport: l'emittente aggiunge che il club nerazzurro ha una piccola speranza di riuscire a far arrivare il giocatore a Milano in serata, ma è difficile possa sbarcare oggi.

Capitolo attacco: se Joaquin Correa dovesse partire (ci sono possibilità in Spagna, oltre al Torino e alla variabile Arabia Saudita), l’Inter è pronta a far tornare ad Appiano lo svincolato Alexis Sanchez.

