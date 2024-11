Ottime notizie in casa Inter. Come riferisce SkySport, sia Lautaro che Calhanoglu si stanno allenando in gruppo e dunque sono da considerare recuperati in vista del match di martedì contro il Lipsia in Champions League. L'argentino aveva saltato Verona per febbre, mentre il turco era reduce dal fastidio muscolare accusato con la nazionale.

Domani, invece, come si sapeva, Acerbi svolgerà gli esami per capire l'entità del problema muscolare accusato ieri a Verona.