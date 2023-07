La redazione di Sky Sport fa il punto sul mercato dell'Inter partendo da André Onana. Il Manchester United, che non ha ancora presentato un'offerta ufficiale per il portiere, non vuole superare i 40 milioni di euro, mentre l'Inter parte da una valutazione di 60. L'obiettivo dei due club - secondo i colleghi dell'emittente - è di trovarsi a metà strada, quindi a quota 50 milioni di euro non si può escludere una possibile intesa.

Nel frattempo aumentano le pretendenti per Robin Gosens, conteso da Wolfsburg, Union Berlino e Bournemouth: l'Inter valuta il tedesco 15 milioni.

