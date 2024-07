Sfida europea dalle tinte nerazzurre quella in scena questa sera all’Olympiastadion di Berlino valida per i quarti di finale di Euro 2024 tra Paesi Bassi e Turchia. Tre gli interisti impegnati nella gara di questa sera e tutti e tre indiziati a vestire una maglia da titolare: da un lato De Vrij e Dumfries, dall’altro Hakan Calhanoglu.

Vincenzo Montella riabbraccia il suo capitano, Calha, rimasto fuori dal match contro la Romania per via della squalifica. Sky Sport non ha dubbi sulle scelte dell’Aeroplanino e non esita a indicare il centrocampista dell’Inter come la certezza di stasera in mezzo al campo dei turchi. Nessuna incertezza neppure per gli altri due interisti in questione, ovvero i due olandesi De Vrij e Dumfries, entrambi candidati a scendere in campo dal primo minuto.

