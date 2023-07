L'Inter cercherà di accontentare Simone Inzaghi sul mercato e regalargli l'attaccante giusto per la propria idea di gioco dopo la telenovela Lukaku. Secondo quanto riportato da Sky Sport anche Correa è in uscita: l'attaccante argentino al momento però non ha offerte concrete da sottoporre all'attenzione del club nerazzurro.