Sulle tracce del Tucu Joaquin Correa c'è anche il Marsiglia, che potrebbe rinforzare l'attacco con un altro giocatore in arrivo dall'Inter dopo aver acquistato Alexis Sanchez la scorsa stagione. Nel dentro-fuori che riporterebbe proprio El Nino Maravilla in nerazzurro, a vestire la maglia dell'OM questa volta sarebbe invece Correa. Come riportato dal giornalista di Sky Sport Luca Marchetti infatti il club francese avrebbe espresso un interessamento concreto per l'attaccante argentino, mentre la richiesta d'informazioni da parte del Cagliari sarebbe un'ipotesi da scartare in partenza sia per questioni economiche che per la volontà del calciatore di giocare in un palcoscenico più importante e lontano dalle pressioni della lotta salvezza. Anche dalla Francia si muove qualcosa: presto il destino di Correa potrebbe cambiare e l'Inter a quel punto si fionderà su Sanchez.

Luca Pesenti

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!