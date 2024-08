Il Parma si assicura un giocatore per il presente e per il futuro. Come riportato da Sky Sport, è fatta per l'arrivo di Giovanni Leoni dalla Sampdoria. Il difensore classe 2006, già titolare in Serie B con il club ligure, è uno dei giovani italiani di maggiore prospettiva.

Un affare da 5 milioni di euro più 3,5 di bonus. Il giovane difensore è arrivato alla Sampdoria nello scorso mercato invernale dal Padova in prestito con diritto di riscatto, che il club blucerchiato ha esercitato. Ora per il classe 2006 c'è la Serie A. Nei sei mesi a Genova Leoni ha collezionato 12 presenze e 1 gol. Il giocatore sosterrà le visite mediche nella giornata di martedì e firmerà un contratto di tre anni, essendo ancora minorenne. Il giocatore era stato accostato anche all'Inter, ma alla fine i Ducali sono stati più rapidi a trovare l'intesa.