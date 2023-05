"Distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra". Questo l'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto stamane, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, Henrikh Mkhitaryan, dopo l'infortunio rimediato martedì sera sul finale di primo tempo dell'euroderby di ritorno. Un problema che, secondo Sky Sport, non impedirà al centrocampista armeno di giocare la finale di Champions League contro il Manchester City: in casa nerazzurra, infatti, c'è speranza e anche ottimismo per riaverlo a disposizione per l'appuntamento di Istanbul del prossimo 10 giugno.