Panoramica di mercato in casa Inter proposta oggi da SkySport24 . Si parte da chi saluterà Milano. Il primo addio in ordine temporale è quello di Perisic , mentre hanno già salutato Vecino e Ranocchia . Sui cileni: Vidal può andare via ricevendo una buonuscita prevista nel contratto di 4 milioni, mentre per Sanchez un accordo va ancora trovato. Si liberano quindi posti di ingaggi pesanti. Sappiamo poi che i nerazzurri devono fare un attivo dal mercato di circa 60 milioni : è una necessità, quindi, e non una volontà di vendere un big. Saranno le offerte a decidere chi verrà sacrificato.

Lukaku può essere un'occasione nel caso in cui il Chelsea decidesse di accettare il prestito anche per rivalutare un investimento fatto un anno fa e non andato bene. L'altro nome è Dybala, com'è ormai noto. Bremer? Quello del brasiliano è un ingresso legato a un'eventuale partenza in difesa. Asllani può essere il vice-Brozovic, poi Bellanova e Udogie sono profili possibili per sostituire numericamente Perisic con un calciatore di prospettiva. Mkhitaryan, invece, è vicinissimo e quasi certamente sarà il primo arrivo in ordine cronologico.

