Romelu Lukaku rischia di saltare le prossime sei partite dell'Inter, tra campionato e Champions League, tornando disponibile solo dopo la prossima sosta per le Nazionali. Il belga ha accusato una distrazione dei flessori della coscia sinistra e verrà rivalutato dallo staff medico nerazzurro la prossima settimana, come reso noto in via ufficiale dal club milanese. Se le tempistiche di Sky Sport fossero confermate, Big Rom, che non ci sarà sicuramente domani sera e sabato prossimo per il derby, darà forfait anche con Bayern Monaco, Torino, Viktoria Plzen e Udinese.