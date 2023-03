Tentazione Correa. È questa l'ultima idea che, secondo quanto verificato dai colleghi di Sky Sport, frulla nella testa di Inzaghi alla vigilia di Inter-Fiorentina. Le quotazioni del Tucu vengono date in rialzo per più motivi: in primis perché l'argentino ha lavorato tutta la settimana ad Appiano, ma anche perché Lautaro è tornato solo ieri a Milano dopo gli impegni con l'Argentina e perché Dzeko, che oggi si è allenato con il gruppo, non è ancora al meglio dopo i problemi alla schiena. In attacco solo Lukaku è sicuro del posto: al suo fianco l'ex Lazio, che al momento appare in vantaggio, si gioca una maglia con il Toro.