L'Inter si prepara alla trasferta del Via del Mare, dove domani alle ore 18 è in programma la sfida contro il Lecce. L'allenamento ad Appiano Gentile deve ancora iniziare, ma Sky Sport inizia già ad ipotizzare qualche possibile novità di formazione: possibile in questo senso la chance dal 1' Zielinski nel ruolo di play al posto di Asllani, mentre al suo fianco Frattesi dovrebbe strappare una maglia da titolare lasciando a riposo Barella.

A destra esiste invece il dubbio più grosso che coinvolge Pavard, Darmian e Dumfries (diffidato, alla prossima c'è il derby): il francese, l'italiano e l'olandese si giocano due posti su tre sulla corsia di destra tra difesa e centrocampo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!