Lo staff medico dell'Inter vuole usare cautela rispetto al recupero di Lautaro Martinez, ai box dopo essere uscito acciaccato dall'ultimo match prima della sosta giocato sul campo dell'Atalanta. Un infortunio che non gli ha permesso di rispondere alla convocazione dell'Argentina, obbligandolo a tornare a Milano per cominciare il percorso di recupero. Un percorso durante il quale si procederà senza affrettare i tempi per scongiurare delle ricadute: ecco perché le condizioni del Toro, come riporta Sky Sport, verranno rivalutate lunedì prossimo, a una settimana esatta dagli esami svolti ieri che hanno evidenziato un semplice risentimento ai flessori. Questo infortunio farà sicuramente saltare all'argentino la prossima gara con l'Udinese e molto probabilmente anche il derby di Coppa Italia di mercoledì. L'ex Racing punta a tornare per Parma-Inter, in programma sabato 5 aprile, alle 18.

