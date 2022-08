La trattativa tra Juventus e Eintracht Francoforte per Filip Kostic è pronta ad entrare nel vivo. Come riferisce Sky Sport, infatti, domani è previsto un incontro tra la dirigenza bianconera e gli agenti del serbo: si proverà a capire la fattibilità economica dell'operazione per poi, eventualmente, iniziare ad intavolare l'affare con il club tedesco.