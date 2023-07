La redazione di Sky Sport fa il punto sulle possibili mosse dell'Inter per l'attacco dopo l'addio all'ennesimo ritorno di Lukaku. Tra i preferiti c'è Folarin Balogun, che ha però una valutazione di 60 milioni di euro che complica la trattativa con l'Arsenal. Nelle ultime ore il nome più caldo è quello di Alvaro Morata: secondo l'emittente l'Inter si è informata per provare a prenderlo a meno di 21 milioni di euro, ma l'Atletico Madrid non ha aperto a questo scenario e vuole il pagamento della clausola. I nerazzurri sarebbero disposti a offrire 15 milioni di euro.

Sullo sfondo restano anche Mehdi Taremi e Beto, valutato circa 30/35 milioni dall'Udinese. Al momento, comunque, non ci sono stati contatti con il club friulano.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!