L'Inter si è mossa concretamente per Carlos Augusto, laterale sinistro del Monza. Secondo quanto riferito da SkySport, i nerazzurri starebbero pensando a lui per cautelarsi qualora dovessero arrivare offerte serie per Gosens. E resta sempre viva la pista che porta a Dodi Lukebakio, attaccante belga dell'Hertha Berlino. Qui il discorso riguarda le tempistiche: i tedeschi, appena retrocessi in Zweite Liga, vorrebbero cedere subito il giocatore, mentre l'Inter, prima di affondare il colpo, vorrebbe attendere di piazzare Correa.

