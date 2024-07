L'Inter e il Genoa stanno definendo gli ultimi dettagli burocratici dell'affare Josep Martinez, che aspetta solo il via libera per volare a Milano e svolgere le visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri per le prossime stagioni. Firma che presto metterà nero su bianco anche Lautaro, che prima di partire per la Copa America aveva trovato l'accordo con il club milanese per rinnovare il suo contratto fino al 2029 con un adeguamento economico che lo porterà a guadagnare 9,5 milioni di euro più bonus a stagione.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!