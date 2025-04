Allenamento differenziato anche oggi, all'indomani della qualificazione dell'Inter alle semifinali di Champions League, per Denzel Dumfries e Piotr Zielinski, gli unici due giocatori infortunati in casa nerazzurra che Simone Inzaghi spera di recuperare il prima possibile in vista dell'intenso rush finale di stagione. L'auspicio che filtra da Appiano Gentile è che il laterale olandese possa tornare a disposizione tra la gara di campionato con la Roma e il match d'andata con il Barcellona in Europa. Tempi più lunghi, invece, per il polacco. Lo riporta Sky Sport.

