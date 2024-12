L'allenamento dell'Inter alla vigilia del match di San Siro contro il Parma è terminato pochi minuti fa e i colleghi di Sky Sport aggiornano sulle ultime notizie di campo. Francesco Acerbi non ha recuperato dal problema fisico e non è convocato per la partita di domani, mentre Carlos Augusto si è allenato in gruppo e sarà a disposizione di Inzaghi. Per quanto riguarda la formazione, invece, si viaggia spediti verso la conferma dell'undici schierato a Firenze qualche giorno fa.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!