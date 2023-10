Ancora qualche nodo da sciogliere a livello di formazione per Inzaghi in vista dell'impegno di domani contro il Salisburgo. Secondo SkySport24, infatti, appaiono scontati i ritorni dall'inizio di Bastoni e Dumfries per Darmian e De Vrij. Due ballottaggi a metà campo: Frattesi e Carlos Augusto sperano di soffiare il posto a Dimarco e Barella. Confermatissimo Mkhitaryan, con il club che pensa al rinnovo biennale.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.