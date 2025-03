All'indomani della vittoria europea in casa contro il Feyenoord, vittoria valsa il passaggio ai quarti di finale di Champions League dove l'Inter troverà il Bayern Monaco. Prima di pensare al prossimo step europeo, i nerazzurri hanno da sbrogliare l'affare Atalanta, avversario che i nerazzurri affronteranno domenica sera al Gewiss Stadium, appuntamento crocevia per lo scudetto per il quale Simone Inzaghi dovrà ancora una volta fare i conti ancora con gli infortuni. Nonostante il big match con la Dea all'orizzonte, l'allenatore nerazzurro ha concesso ai suoi una giornata di riposo, lasciando di fatto la Pinetina vuota.

Gli allenamenti riprenderanno nella giornata di domani, come fa sapere Sky Sport, giornata durante la quale potremo sapere qualcosa in più sulle condizioni di Stefan De Vrij, rimasto a riposo contro i connazionali dopo il fastidio percepito nei giorni precedenti. Secondo l'emittente televisiva però non dovrebbero esserci grosse preoccupazioni per l'olandese che potrebbe tornare a disposizione per già per domenica.

