Non arrivano novità dal ritiro dell'Inter rispetto alle scelte di formazione di Simone Inzaghi per il derby d'Italia di stasera: a meno di cinque ore dalla sfida scudetto contro la Juve, Sky Sport informa che l'11 che scenderà in campo è quello noto ormai da giorni, ovvero quello che prevede il ritorno dal 1' di Francesco Acerbi, Federico Dimarco, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. Nessuna sorpresa nemmeno a destra: gioca Matteo Darmian, con Denzel Dumfries che si accomoda in panchina.