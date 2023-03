I giocatori del l'Inter hanno seguito il sorteggio di Champions League all’interno degli spogliatoi del centro sportivo di Appiano Gentile al termine della seduta di allenamento dell'antivigilia della sfida contro la Juve , l'ultima gara prima della sosta dedicata alle Nazionali. Dopo aver scoperto che il Benfica sarà l'avversario di Coppa ai quarti di finale, la squadra è tornata a pensare unicamente al derby d'Italia di domenica sera, sfida assolutamente da non sbagliare per restare al secondo posto in classfica.

I nerazzurri, riferisce Sky Sport, arrivano all'appuntamento che li metterà contro la Vecchia Signora un po’ in affanno a causa degli infortuni di Alessandro Bastoni e Robin Gosens, oltre agli acciacchi di Milan Skriniar e di altri giocatori che hanno accumulato un carico di fatica non indifferente per via dei tanti impegni ravvicinati. Quanto alla formazione, Simone Inzaghi ha un dubbio per quanto riguarda la presenza dal 1' d Marcelo Brozovic come regista. In difesa, se Skriniar recupera, giocherà al posto di Matteo Darmian, che a quel punto scalerebbe come quinto di destra al posto di Denzel Dumfries. In attacco, riecco Romelu Lukaku al fianco di Lautaro Martinez.

