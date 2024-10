Davide Frattesi ha lavorato solo parzialmente in gruppo quest'oggi, nell’allenamento dell’antivigilia di Inter-Juve, poi ha lasciato la Pinetina per un mal di denti. Problema che comunque non gli impedirà di allenarsi domani e di essere in campo nel derby d'Italia in programma tra due giorni. Lo riporta Sky Sport.

Quanto agli altri acciaccati, il recupero di Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi per la sfida di domenica resta difficile, mentre è certo il forfait di Carlos Augusto che, stando ai colleghi, tornerà dopo la sosta a causa del risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra accusato a Berna mercoledì scorso.

