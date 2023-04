Non c'è preoccupazione in casa Inter circa le condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, usciti affaticati ieri sera dalla sfida con la Juve che ha regalato ai nerazzurri il pass per la finale di Coppa Italia. Le sensazioni a caldo dello staff medico rivelate da Simone Inzaghi in conferenza stampa sono diventate certezze oggi, come riferisce l'inviato di Sky Sport da Appiano Gentile.