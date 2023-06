Al termine dell’incontro tra il procuratore di Davide Frattesi e Giovanni Carnevali, avvenuto dopo il meeting tra l’amministratore delegato del Sassuolo e Manna della Juve. Sky Sport parla di testa a testa tra Inter, Juventus e Roma per il ventitreenne azzurro. Corsa che sembra al momento vedere favoriti i milanesi, favoritismo che vista l’agguerrita concorrenza non può dirsi rassicurante in senso lato.

Arrivano novità anche per quanto riguarda il discorso relativo a Guglielmo Vicario, uno dei migliori portieri dell'ultima stagione di campionato sul quale i nerazzurri hanno manifestato più di un semplice interesse. Ma come da copione la squadra di Inzaghi non è l'unica ad averlo puntato e ad ammiccare al ventiseienne dell'Empoli c'è anche la Fiorentina. Continuano i rumors che vedono vedono protagonista anche il Tottenham, club di Premier League, indiscrezioni che Gianlucadimarzio.com conferma. "Gli Spurs sono realmente interessati a Vicario: da capire se la trattativa possa sbloccarsi in tempistiche veloci. Il club di Londra sta comunque trattando David Rayadal Brentford, che al momento è la prima scelta per la porta" si legge.

