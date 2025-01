Contro il Bologna saranno solo due i cambi di formazione dell'Inter rispetto alla trasferta di Venezia. E saranno due grandi ritorni dall'inizio: Federico Dimarco e Marcus Thuram. Come conferma Sky Sport, l'esterno azzurro e l'attaccante francese torneranno in campo dal 1' rispettivamente sulla corsia di sinistra e in attacco, al fianco di Lautaro Martinez.

Davanti a Sommer ancora la difesa a tre composta da Darmian, De Vrij e Bastoni, mentre nella linea a cinque di centrocampo (insieme al già nominato Dimarco) ci saranno ancora Dumfries, Barella, Asllani e Zielinski. Panchina iniziale, dunque, per i recuperati Pavard e Acerbi, per Frattesi (non al meglio) e anche per Carlos Augusto e Taremi, titolari qualche giorno fa al Penzo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!