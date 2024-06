Il Torino muove i primi passi sul mercato in entrata e secondo l'ultima indiscrezione lanciata da Gianluca Di Marzio durante la puntata odierna di Sky calciomercato L'Originale, il club granata avrebbe messo nel mirino Francesco Pio Esposito. Il giovane, reduce dall'esperienza allo Spezia, ha attirato anche l'interesse dei torinesi che vorrebbero portare sotto la Mole il giovane nerazzurro intavolando con l'Inter, club con il quale sono stati avviati i primi contatti, una trattativa sulla base del prestito con diritto di riscatto e l'aggiunta della recompra a favore dei milanesi. Un po' come accaduto lo scorso anno con il Bologna per Giovanni Fabbian.