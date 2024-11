Dal Social Football Summit di Roma, Sky Sport comincia a offrire novità in tema calciomercato, con vista in particolare sull'estate 2025. Spazio temporale per il quale però sembra volersi muovere in anticipo il Milan, che punta ad anticipare la ricca concorrenza proveniente in particolare dalla Premier League per il centrocampista del Torino Samuele Ricci, appetito anche dall'Inter. Operazione più per giugno, visto che a gennaio difficilmente i granata si priveranno di uno dei loro pezzi più pregiati, che risponde alla volontà del Milan di creare una rosa basandosi sui giovani italiani di qualità.

